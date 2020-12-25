شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن 4 مساجد جديدة.. رئيس «الفشن» يفتتح المسجد البحري بقرية بني منين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة الفشن المهندس محمود سعد، لافتتاح المسجد البحري بقرية بني منين.

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة، وسط التزام بتطبيق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية،خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلىة الشخصية«سجادة الصلاة» والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي،مع استمرار الغلق لحمامات المسجد.

يذكر أن افتتاح المسجد البحري يأتي ضمن 4 مساجد تم افتتاحها اليوم الجمعة، وهي (الإسراء والمعراج بادراسيا، العربض بقرية بشاويش إهناسيا، والرحمن بطنسا الملق ناصر)، وذلك بعد إحلال وتجديد تلك المساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد