شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل ناعيا المستشار لاشين إبراهيم: كان علامة بارزة فى تاريخ القضاء المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سائلا الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته. وتقدم «هيكل» بالعزاء العزاء والمواساة لأسرة الراحل، وقال إنه تلقى الخبر الأليم اليوم ببالغ الحزن والأسى، مشيراً إلى الخلق الكريم الذي كان يتحلى به الفقيد، وأنه كان علامة بارزة في تاريخ القضاء المصرى، وأدار الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بكفاءة وحرفية. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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