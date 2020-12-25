شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المستشار الراحل لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخرج لاشين إبراهيم من كلية الحقوق عام 1980 وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا الهامة

انتقل لاشين للعمل بنيابة النقض حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض

وفى عام 2017 تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات

يتمتع لاشين إبراهيم بالسمعة الطيبة والتزامه في عمله واحترامه لمن خالطهم وتمكن من 2017 وحتى الآن من إنجاز العديد من الإستحقاقات الدستورية الهامة وأبرزها التعديلات الدستورية ابريل 2019 فضلا عن انتخابات التكميلية لبرلمان 2015 في بعض الدوائر التي خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها

ورغم وباء كورونا نجح لاشين إبراهيم في إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكذا انتخابات مجلس النواب2020 بإعلان نتائجهم خلال الشهور الماضية

وتسببت إصابته بفيروس كورونا في دخول لاشين إبراهيم إلى المستشفى حيث كانت حالته استقرت في بداية الإصابة لكن قدر الله جاء وتوفى اليوم 25 ديسمبر 2020.