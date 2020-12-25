«محطة مصر» تنجو من تكرار كارثة فبراير 2019 (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر وصور- حصلت عليها «المصرى اليوم»- أن جرار قطار اصطدم برصيف ٢٢ بأرصفة الشرق بـ«محطة مصر»، مما أدي إلى تحطم الصدادات الخرسانية دون وقوع إصابات. وقالت المصادر إنه في تمام الساعة ٢:٣٠ اصطدم جرار ٣٠٦٩ هنشل ألماني بالتصادم الخرساني على رصيف ٢١/٢٢ المخصصة لخدمة قطارات الزقازيق والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مما أدي لتحطم الصدادات الخرسانية. وأضافت المصادر أن العناية الإلهية أنقذت محطة مصر من تكرار الكارثة التي وقعت في فبراير ٢٠١٩. ولم تصدر السكة الحديد أي توضيح لمعرفة أسباب دخول الجرار إلى الرصيف. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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