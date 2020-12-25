شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يستعرض جهود تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة كفر الشيخ تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة وأولهم مشروع تطوير منطقة منشأة فؤاد العشوائية بمدينة كفرالشيخ، والتي تم اجراء اتفاقية بين صندوق تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تطوير منطقة منشأة فؤاد القبلية والبحرية بكفرالشيخ باعتبارها منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية، وذلك من الميزانية التي تمتخصيصها من الصندوق، حيث تم إخلاء الأهالي من المنطقة مع تعويضهم بوحدات سكنية في منطقة آخرى طبقًا لخطة العمل المُعتمدة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إنشاء وبناء 10 عمارات محددة للمشروع بواقع 214 وحدة سكنية واستغلال الدور الأرضي في 6 عمارات لعمل محلات تجارية بواقع 81 محل تجاري، وتم طرح المشروع والإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان والمرافق بكفرالشيخ، وتم الانتهاء من عمل التشطيبات النهائية وادخال المرافق لكافة العمارات، وتم الاستلام النهائي للعمارات من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، لافتًا إلى أن منطقة منشأة فؤاد تنقسم إلى قسمين بحيرة وقبلية يفصل بينهما شريط السكة الحديد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسكين 134 وحدة سكنية من واقع 214 وحدة سكنية «68 وحدة لأهالي منشية فؤاد القبلية و75 وحدة لأهالي منشية فؤاد البحرية، لافتًا أنه تم التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، لتسكين باقي الوحدات السكنية، وتم إخلاء المعتديين وإخراجهم من الوحدات وعددهم 21 وحدة سكنية وأصبحت الوحدات في حوزة الوحدة المحلية لمجلس ومدينة كفرالشيخ.

كما أشار محافظ كفرالشيخ، إلى مشروع تطوير منطقتي دريسه الهندسة والسواقين بمدينة قلين، حيث تم عمل اتفاقية تعاون رباعية بين المحافظة والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية التابعة لهيئة السكة الحديد ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات لتطوير المنطقتين، وتم تشكيل لجنة لحصر السكان بالقرار رقم 120 لسنة 2015 م برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وكلاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمحافظة، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى تحديد عدد الوحدات السكنية الموجودة بمنطقة دريسه السواقين بواقع 19 وحدة سكنية وعدد الوحدات السكنية الموجودة بمنطقة دريسه الهندسة 25 وحدة بإجمالي 44وحدة سكنية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، مجال تطوير المناطق العشوائية الغير مخططة، والتي تضم مشروع تطوير منطقة الحكر الوسطاني بغرب مدينة كفرالشيخ، وقد تقرر اختيار هذه المنطقة لتطويرها لتصنيفها كمنطقة عشوائية غير مخططة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكليف مكتب استشاري لإعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى ووضع خطة تطوير متكاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية لمنطقة الحكر الوسطاني ( سيدي طلحة) بمدينة كفرالشيخ، وتم تشكيل لجنة بقرار المحافظة 859 بتاريخ 12 أكتوبر 2020 م برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك لدراسة منطقة الحكر الوسطاني بحي غرب المدينة، وفقًا لخريطة المنطقة وإمكانية إيجاد محاور طولية وعرضية وتقاطعها مع شارع الشيخ اللبان ودراسة منطقة سيدي مبارك ومنطقة سيدي طلحة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أما مشروع تطوير منطقتي «سخا- ميت علوان»، كما تم عقد اتفاقية بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة كفرالشيخ في ديسمبر 2019م لتطوير المنطقتين كمناطق غير مخططة بحي شرق العاصمة، لافتاً أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وأعمال الرصف والانترلوك بالمنطقين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى الموقف التنفيذي لتطوير منطقتي «سخا- ميت علوان»، فتم تنفيذ تطوير بمنطقة ميت علوان، لرفع كفاءة وفصل خط طرد محطة رفع رقم 8 من محطة 47 عمارة بنسبة 98 %، ورفع كفاءة الصرف الصحي بنسبة 98 %، وتطوير شبكة مياه الشرب بنسبة 98 %، وأعمال الكهرباء بنسبة 50 %، وسيتم البدء بأعمال الرصف والانترلوك وبياض الواجهات.

بالإضافة إلى تنفيذ تطوير منطقة سخا، وذلك بتطوير شبكة مياه الشرب بنسبة 98 %، ورفع كفاءة الصرف الصحي بنسبة 98 %، وأعمال الكهرباء بنسبة 50 %، وسيتم البدء في أعمال الرصف والانترلوك وبياض الواجهات، مشيراً إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المواطنين وهذا ما تقوم به محافظة كفر الشيخ.