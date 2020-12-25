شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجدي «الزبير بن العوام» و«الصحابة» بإدفو ودراو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح السكرتير العام لمحافظة أسوان اللواء حازم عزت مسجد الزبير بن العوام بنجع دار الهنا في قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو، والمقام على مساحة 256 م2 وبتكلفة 1،6 مليون جنيه.

كما تم أيضاً اليوم إفتتاح مسجد الصحابة بنجع عواض التابع لمركز دراو والمقام على مساحة 160 م2 وبتكلفة مليون جنيه، حيث يأتى إفتتاح المسجدين ضمن 18 مسجد تم إفتتاحهم بمختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه والمحافظ اللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة التي يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة، مشيراً إلى أنه يتم تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الإستمرار في الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا.