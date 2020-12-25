شكرا لقرائتكم خبر عن «أسنان الغربية» تعلن تعليق العمل بالدورات التدريبية بصفة مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة أطباء الأسنان بالغربية، وقف كل الأنشطة الجماعية بالنقابة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات، ومراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي.
وقالت النقابة في بيان، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: «حرصاً من نقابة أطباء الأسنان بالغربية، على سلامة جميع أطباء الأسنان، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء، بمنع التجمعات، قرر مجلس النقابة وبصفة مؤقتة تعليق العمل بالدورات التدريبية، والكورسات، والأيام العلمية، لحين تحسن الأجواء الصحية التي تمر بها البلاد حفظ الله مصر وأهلها واطباؤها من كل سوء».
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