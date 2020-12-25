شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تنعي المستشار لاشين إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ‏نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيساً وأعضاءً وعاملين، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين المولى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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