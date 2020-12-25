شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت: معتدل على السواحل مائل للدفء على الوجه البحري.. والقاهرة 22 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على فترات متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية بفرصة سقوط ( 40 % ) وجنوب الصعيد ( 20 % ) ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة كلاً من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع ، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 12»، الإسكندرية «20– 13»، قنا «24- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «27 – 12».