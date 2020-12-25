شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف معاشات شهر يناير المقبل لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد كما سيتم صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير2021 على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس .

وفى سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر لافتا إلى أنه لتحقيق رغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".