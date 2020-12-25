شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بحى مدينة نصر وعزبة الهجانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.

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