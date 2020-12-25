شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يستجيب لهتافات مواطنين بالشارع "بنحبك يا ريس" وينزل من سيارته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنسانية الرئيس السيسي، واستجابته أثناء جولاته لهتافات مواطنين بالشارع "بنحبك يا ريس وتحيا مصر"، وترجل من سيارته لتحيتهم ، وهو ما يظهر مدى الحب والود المتبادل بين رئيس مصر وشعبه.

ورصد الفيديو فرحة المصريين في الشارع، أثناء نزول الرئيس السيسي من سيارته لتحيتهم بعد الهتافات باسمه، والتعبير على تأييدهم وحبهم للرئيس السيسي.