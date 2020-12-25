شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه نصائح هامة للأشخاص المخالطين لمصابى كورونا أثناء العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة الصحة والسكان، على تكثيف نشر رسائل توعوية للمواطنين، فى محاولة لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجى.

وفى هذا الإطار، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمى على "تويتر" تعليمات للشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلى.



تعليمات من وزارة الصحة

نصحت وزارة الصحة، المواطنين الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدى عن الاخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد مع الغسيل الدائم للايدى، ونبهت إلى ارشادات يجب تنفيذها لمدة 14 يوم من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، مضيفه "أثناء العطس أو الكح يجب غط الأنف والفم بمنديل ورقى، ثم التخلص منه بوضعة داخل كيس مغلق وإلقائة بسلة المهملات وغسل اليد فورا بالماء والصابون".

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى أمس الخميس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".