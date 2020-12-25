أنجز 5 استحقاقات دستورية.. السيرة الذاتية للراحل المستشار لاشين إبراهيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

توفي المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 64 عامًا.

نعت عدد من الهيئات القضائية، وفاة المستشار "لاشين"، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية، أهم اللمحات في حياة الراحل المستشار لاشين إبراهيم:

- تخرج من كلية الحقوق عام 1980.

- عمل بالنيابة العامة فور تخرجه.

- شغل منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

- انتقل للعمل بنيابة النقض.

- تدرج في الترقيات القضائية حتى وصل لمنصب نائب رئيس محكمة النقض.

- أُعير للعمل في الكويت عام 2010 لمدة 6 سنوات.

- عاد وباشر عمله كنائبًا لرئيس محكمة النقض وترأس إحدى الدوائر الجنائية بالنقض.

- ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات عام 2017.

- أنجز العديد من الاستحقاقات الدستورية (الانتخابات الرئاسية 2018 - التعديلات الدستورية أبريل 2019 - الانتخابات التكميلية لبرلمان 2015 بعد وفاة أحد أعضائه).

- وقت جائحة كورونا أنجز الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ خلال العام الحالي 2020.