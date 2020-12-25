محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي: أذاعت قناة "إكسترا نيوز" فيديو للرئيس السيسي وهو يستجيب لهتافات مواطنين بالشارع وينزل لتحيتهم

ورصد الفيديو، فرحة المواطنين بعد نزول الرئيس السيسي من سيارته لتحيتهم بعد ترديدهم هتافات: ""بنحبك يا ريس .. وتحيا مصر". ومن جانبه، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. اقرأ أيضا: الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بمدينة نصر وعزبة الهجانة

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يشدد على مواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية - فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.