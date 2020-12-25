شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الطنطاوي رئيسًا لحزب «الكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، برئاسة حزب تيار الكرامة بالتزكية، كما قرر الحزب تعيين المهندس محمد سامى، رئيسا شرفيا للحزب.

جاء اختيار «الطنطاوي»، اليوم الجمعة، في دورة الحزب التنظيمية، والتي أطلق عليها «دورة الأمل»، لاختيار رئيس وهيئة قيادية جديدة بعد انقضاء مدة الهيئة القيادية الحالية.

كان الطنطاوي، قد أعلن، أمس، أنه قرر اللجوء للمسار القانوني للطعن على نتيجة الانتخابات، ودخوله المعترك السياسي تحت لواء حزب جديد.