شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي ينعى المستشار لاشين إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ولحكومة وشعب مصر، في وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، 25 ديسمبر 2020.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أنَّ مصر فقدت برحيل المستشار لاشين إبراهيم رمزاً وطنياً قدم لبلاده دوراً مخلصاً وخدمات جليلة منذ التحاقه بالسلك القضائى وتوليه العديد من المناصب المهمة، وصولاً إلى رئاسته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أدت، تحت رئاسته، دورها على أكمل وجه في الإشراف على العديد من الاستحقاقات الدستورية في جمهورية مصر العربية، منها الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية في 2018، والتعديلات الدستورية في 2019، وآخرها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خلال العام الجاري 2020، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ما عكس الإرادة القوية والمخلصة للفقيد الراحل وحرصه الشديد على القيام بدوره وتحمل مسؤولياته الوطنية رغم كل التحديات، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.