شكرا لقرائتكم خبر عن وصول معدات زراعية لـ 3 جمعيات أهلية لفرم مخلفات النخيل بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منير العديسى مدير عام التضامن الاجتماعي في الوادي الجديد، إن 3 جمعيات أهلية في مركز الداخلة بالمحافظة، انتهت من استلام معدات زراعية، تشمل 2 جرار زراعي و3 مفارم لمخلفات النخيل ومكابس، مشيرا إلى أن المعدات الزراعية ستقدم خدماتها للمزارعين بأسعار رمزية.

أكد أن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي فى الوادى الجديد تهدف إلى غزو الصحراء لتحقيق التنمية والتطوير والعمل علي رفاهية الإنسان ومعاونته لتحويل الصحراء إلي جنان خضراء.

وأوضح أن الجمعيات الزراعية المستفيدة من المعدات هي جمعيات تنمية المجتمع المحلي ببلاط ، وتنمية المجتمع المحلي بالبشندي ، وتنمية المجتمع المحلي بعزب القصر، وأنه تم اختيار هذه الجمعيات وفق احتياجات المناطق التابعة لها ودراسات الجدوي المعدة لاستخدام المفارم الخاصة بمخلفات النخيل لاستخدامه فى صناعة الأسمدة العضوية، بدلا من تركها مما يزيد من فرصة اندلاع الحرائق.

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