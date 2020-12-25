شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % نسبة الإقبال على المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ، والجاري تنفيذها حاليا على مستوى محافظة شمال سيناء إقبالا وزيادة ملحوظة من المواطنين .

أكدت الدكتورة انتصار سرى منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ( 100 مليون صحة ) بشمال سيناء، عقب متابعتها اليوم الجمعة، لنقاط الفحص بالمبادرة، أن نقاط الفحص أمام المساجد بصفة خاصة تشهد زيادة ملحوظة من المواطنين، كما تشهد باقي نقاط الفحص بالمبادرة إقبالا جماهيريا كبيرا .

وأعلنت أن نسبة الاقبال حتى الآن قد بلغت نحو 73 % ، حيث تم فحص 51 ألف و 963 فردا من إجمالي المستهدف على مستوى المحافظة وعددهم 71 ألف و 433 فردا ، وأن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما ، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية .

ومن جانبه، ذكر فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، أن المبادرة تقدم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنه ، والتي تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ).

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضي فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها ، وتشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقاط لتنفيذ المبادرة .. ومحددا لها أن تنتهى مع نهاية الشهر الجاري .