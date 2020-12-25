شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقي 121 ألفاً و199 طلب تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى أمس الخميس، وصل إلى 121 ألفاً و199 طلباً، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو الخميس القادم، وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات أخرى، لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدمة بشأنها طلبات تصالح.

كما طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية، والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التي أقرتها الحكومة للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين «صباحية ومسائية»، وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بتسلم كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.