شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لوزير التنمية المحلية في القناطر لمتابعة شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جولة مفاجئة علي مدينة القناطر الخيرية وعدد من المناطق بمحافظة القليوبية. وقال بيان صحفي، الجمعة، إن الجولة لمتابعة شكاوى عدد من المواطنين من وجود كميات من المخلفات والقمامة والنفايات الطبية تهدد حياة المواطنين، إضافة إلى المواقف العشوائية والإشغالات. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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