شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مهندسي القاهرة: حريق «نادي أبو الفدا» بلا إصابات ونشب بالمحلات المؤجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية، أنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف، فجر الجمعة، وبعد خروج جميع رواد النادي، والعاملين به، وفي وجود أفراد الأمن والحراسة، نشب حريق في نادي المهندسين، بأبوالفدا، بمنطقة «المنشأ الخفيف» للمحلات المؤجرة.

وأوضح «أبو سنة»، أن الحريق وقع في مساحة بطول ٢٠م، وعرض ٤م، وهي عبارة عن 4 محلات مؤجرة للغير بالكامل، وهي عبارة عن محلات «البيتزا والكريب وكافتيريا للسندوتشات».

وأشار رئيس نقابة مهندسين القاهرة، إلى أن الحريق التهم محتويات هذه المحلات بالثلاجات، والديب فريزر، وجميعها تخص المستأجر لهذه المحلات.

وأضاف «أبوسنة»: «تم السيطرة على الحريق بعد حوالي ساعة وبدون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وباقي منشأت النادي، والمطاعم، والصالونات، والمكاتب الإدارية، وكافة الخدمات، والممشى النيلي، جميعها بخير ولم يمسسها الحريق مطلقا.

وأختتم بأن النادي يستقبل أعضائه من المهندسين واسرهم بشكل كامل وطبيعي، وجاري حاليا استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة والمعمل الجنائي.

نادي نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بعد الحريق

نقيب القاهرة واعضاء مجلس النقابة بنادي ابو الفدا