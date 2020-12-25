شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج لـ 1300 مواطن في قافلة طبية بقرية السعادنة ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية السعادنة مركز بني سويف على مدار يومي الأربعاء والخميس 23 و24 ديسمبر الجاري مكونة من 9 عيادات في تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة)، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1314 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان- معمل دم 122- معمل طفيليات 46- حالات الأشعة 21- عدد استصدار 11 قرار نفقة دولة- تحويل عدد 39 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 36 حالة.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا )- الأمراض الغير معدية (الضغط والسكر والسمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكل من الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.