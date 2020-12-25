شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 منشآت غذائية مخالفة وتحرير 27 محضر جنحة صحية في حملات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية ، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة علي المنشآت الغذائية بمراكز مشتول السوق، والحسينية، وذلك في إطار المرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ٤ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها ٢ منشأة بمركز مشتول السوق، و ٢ منشأة بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام ٢٤٦ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٣٦ كجم بمنشأت غذائية بمركز مشتول السوق، و ٢١٠ كجم بمركز الحسينية، كما تم سحب ٣٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢٧ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة .

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.