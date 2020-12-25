شكرا لقرائتكم خبر عن حظر نقل فسائل النخيل للحد من «سوسة النخيل» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تقرر حظر نقل فسائل النخيل والنواتج الثانوية نتيجة أعمال تقليم النخيل خلال الفترة الحالية لضمان الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء ومقاومتها، وذلك بناءا على قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رقم( 400 ) لسنة 2020.

وتضمن القرار حظر نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافة بين مراكز وقرى المحافظة إلا بتصريح من مديرية الزراعة، تطبيقا للقرار الوزاري 1656 لسنة 97 للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وتتولى مديرية أمن الوادي الجديد عدم السماح بمرور السيارات المحملة بفسائل النخيل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافه عن طريق الأكمنة المنتشرة على الطريق بين مراكز وقرى المحافظة .