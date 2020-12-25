شكرا لقرائتكم خبر عن حظر نقل فسائل النخيل للحد من «سوسة النخيل» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تقرر حظر نقل فسائل النخيل والنواتج الثانوية نتيجة أعمال تقليم النخيل خلال الفترة الحالية لضمان الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء ومقاومتها، وذلك بناءا على قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رقم( 400 ) لسنة 2020.
وتضمن القرار حظر نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافة بين مراكز وقرى المحافظة إلا بتصريح من مديرية الزراعة، تطبيقا للقرار الوزاري 1656 لسنة 97 للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.
وتتولى مديرية أمن الوادي الجديد عدم السماح بمرور السيارات المحملة بفسائل النخيل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافه عن طريق الأكمنة المنتشرة على الطريق بين مراكز وقرى المحافظة .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر حظر نقل فسائل النخيل للحد من «سوسة النخيل» في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.