شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينعى لاشين إبراهيم: عمل بجد حتى آخر أيام حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال المجلس في بيان، إن الراحل «ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا واستطاع أن يعبر مع زملائه في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية».

وتابع البيان: «يتقدم المجلس لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان».