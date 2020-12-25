شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ3 مخالفات بناء في قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار شن حملات الإزالة المكبرة بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وصرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بشن حملة إزالات مكبرة بنطاق المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ (3) حالات إزالة فورية بمساحة إجمالية 315 م2 بما يعادل (1 قيراط و20 سهما)، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بناحية العجايزة بقويسنا على مساحة 90 مترا بما يعادل 12 سهما، عبارة عن تشوينات طوب أبيض حجري، كما تمت إزالة فورية لعدد (2) حالة تعد على الأرض الزراعية بناحية منشاة دملو وكفر الشيخ إبراهيم بقويسنا بمساحة 316 مترا، وكذا إزالة حالة بحوض قراقيش جدايل بمساحة 150مترا بناحية قويسنا.

كما تضمنت الحملة إزالة حالة تعد بناحية دروة بأشمون على مساحة 180م2، فضلا عن إزالة حالة تعد بناحية البتانون بشبين الكوم بمساحة 45 مترا عبارة عن كشك خشب وتشوينات وبوابة حديدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جار المتابعة الدورية لرصد أي حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.