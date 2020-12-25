شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: أتابع مشكلات المواطنين عبر «واتس آب» لحلها فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يتابع مشاكل المواطنين سواء من خلال التواصل المباشر معهم، أو تلك الواردة عبر وسائل الإعلام، والصحافة الورقية و«الواتس آب»، لتوجيه المسئولين بفحصها والعمل على حلها فوراً.

وفي هذا السياق ورداً على شكوى أهالي قرية جزيرة أبوشعبة، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، من عدم رصف الطريق الذي تم تغطيته أمام مسجد العزازى الكبير، أفادت مديرية الطرق والنقل بالشرقية أن الطريق المذكور مدرج ضمن خطة القرى الأكثر إحتياجا بطول ١،٥ كم، تحت إشراف جهاز تنمية سيناء ومدن القناة بالإسماعيلية.

وحول تضرر عدد من أصحاب المخابز من خصم ٣٥% من حصة ما يقرب من ٣٦ مخبزا، من أكبر مخابز مركز ومدينة بلبيس، مما أدي إلى الزحام الشديد من المواطنين على تلك المخابز، أفادت مديرية التموين بالشرقية أن متوسط نصيب الفرد من الخبز في مدينة بلبيس قبل الخصم ٨،٢٨ رغيف / يوم، وتم تخفيض الحصة بناءاً على المتوسط العالى والمعمول به لدى الدولة، وأصبح متوسط نصيب الفرد بعد الخصم ٦،٥٥ رغيف / يوم، وهو مازال أعلى من المتوسط المعمول به لدى الدولة، وبالمتابعة الميدانية للمديرية تبين عدم وجود زحام على المخابز بمدينة بلبيس.

فيما أفادت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بخصوص تضرر أولياء أمور ١٣٢ طفل من نقلهم من مدرسة فهد الرسمية لغات، إلى مدرسة ١٦ مارس التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، أن هؤلاء الأطفال قد تخطي عمرهم الخمس سنوات، وحرصاً على مستقبلهم قررت المديرية قبولهم بالمستوي الأول لرياض الأطفال كي جي وان بقاعة ملحقة بقرية شلشلمون، حيث أنه ليس لديهم فرصة في القبول بمرحلة رياض الأطفال الأعوام القادمة وهو ما كان متاحاً بعد الدراسة المتأنية، ونظرا لبعد القرية عن مدينة منيا القمح تم عمل صيانة للمدرسة وتجهيزها لإستقبال الأطفال بما يحقق سلامتهم، وبذلك يكون بإدارة منيا القمح ثلاث مدارس رسمية للغات.

الجدير بالذكر أن مدرسة الملك فهد الرسمية لغات لا تسمح بأي زيادة أو تسكين أي طلاب، حيث أن كثافة المرحلة الإبتدائية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائى مرتفعة جدا ،وتبلغ كثافة طلاب الصف الأول الابتدائي في الفصول الثلاثة الموجودة بالمدرسة ما بين ٤٧ إلى ٤٩ تلميذ، وباقي الفصول الكثافات بها مرتفعة جدا، ولا يوجد مكان لاستيعاب أي كثافة طلابية أخرى.

وتفاعلاً مع شكوي من أهالي عزبة القادري التابعة لمركز ومدينة بلبيس، من عدم وجود محطة صرف صحي بالعزبة، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف بالشرقية، أنه لتنفيذ مشروع صرف صحي بالعزبة يلزم قيام الأهالي بتوفير قطعة أرض بأبعاد ٢٥م × ٢٥م داخل الحيز العمراني للعزبة، وعلي شارع عرضه لا يقل عن ٦م.