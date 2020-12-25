شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بكوبري في المنوفية نتيجة انقلاب مقطورة رمال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، إن حادث انقلاب سيارة نقل تجر مقطورة محملة بالرمال تسبب في إحداث هبوط أرضى بكوبرى مليج أمام مستشفى التكامل الصحي. وأضافت أنه تم استدعاء مسؤولي شركات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والأمن والمطافئ، وغلق الكوبرى من الجانبين، وتعيين ٢ خفراء للحراسة حرصا على سلامة المارة، والبدء في رفع آثار الحادث وإصلاح الهبوط في الكوبري. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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