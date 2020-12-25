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شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لابنة شقيقه.. إزالة الإشغالات أمام منزل عباس العقاد بمصر الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالإستجابة الفورية لحل الشكوى التى تلقتها مبادرة «صوتك مسموع» من عبير العقاد إبنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد.
وتلقت المبادرة شكوى من بوجود إشغالات أمام منزله القديم بشارع شفيق غبريال بمصر الجديدة بالقاهرة وهو المكان الذي كان يقام فيه صالون العقاد ويجتمع فيه مع كبار الأدباء والسياسيين فى ندوة الجمعة الشهيرة.
وبناء على تكليف وزير التنمية المحلية، تواصل مسؤولي مبادرة «صوتك مسموع» مع المسؤولين بحى مصر الجديدة، حيث تم رفع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكوى.
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