شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 552 مواطنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية أبوهريرة التابعة لمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 552 مواطنًا على مدى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي «الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان»، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأشار إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط ،ساهمت بشكل كبير في تقديم خدمات طبية متميزة،موضحا أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.