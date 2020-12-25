شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنعى المستشار لاشين إبراهيم: مثالا يحتذى به فى العمل الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية منذ قليل.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وقالت وزارة الخارجية فى نعى المستشار لاشين ابراهيم: "رحم الله الفقيد الذي كان مثالاً يُحتذى به في العمل الوطني المخلص وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات في خدمة الوطن، عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة".