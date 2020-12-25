شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة قطارات الصعيد بعد خروج قطار الأقصر - الإسكندرية عن القضبان بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سكك حديد قنا، اليوم الجمعة، عن عودة حركة القطارات بالصعيد بعد توقفها، لخروج قطار مميز 157 عن القضبان قبل دخول مدينة قفط جنوب محافظة قنا.

وأوضحت سكك حديد قنا، أنه تم رفع العربتين الخارجتين عن ورفع القطار 157 الذي سيكمل الطريق طريق فارغًا من الركاب، لاستقلالهم مواصلات خاصة بعد توفير 83 سيارة ميكروباص لهما لنقلهم.