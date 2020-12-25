شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الرئيس السيسى يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، حيث أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفيروس كورونا

توفى، منذ قليل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.





الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غدا وشبورة بمعظم الأنحاء والصغرى بالعاصمة 12

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

البحوث الفلكية تكشف عن اقتراب كويكبات من الأرض قبل نهاية 2020

أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه خلال الفترة القليلة المتبقية من هذا العام سوف يشهد الفلكيون حول العالم رصد لبعض الكويكبات التى تقترب من الأرض خلال الفترة (25-30 ديسمبر 2020م)، والتى هى على مسافات كبيرة من كوكب الأرض، حيث أن أقربهم سوف يكون على مسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر ولا تمثل أى تهديد ولاتوجد أى فرص للتصادم أو الارتطام كما تشيع بعض المواقع.

محمد عبد الواحد مهنئا الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: يطور من نفسه وأخباره هادفة

حرص محمد عبد الواحد مدرب عام فريق وادى دجلة جريدة الخليج 365 على التتويج بجائزة دبى للصحافة الذكية، قائلا خلال فيديو: "مبروك موقع الخليج 365 فوزه بجائزة الصحافة الذكية.. هذا الأداء إن دل يدل على أنه موقع محترم وواقعى وكل الناس تتابعه فى الوطن العربى".

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 26 ديسمبر 2020 إلى الخميس 31 ديسمبر 2020 .

أول صور لخروج قطار ركاب الأقصر - الإسكندرية عن القضبان فى قنا

شهدت محافظة قنا، صباح اليوم، خروج قطار ركاب 157 الأقصر _الأسكندرية عن القضبان قبل دخول محطة قفط جنوب محافظة قنا، حيث ينشر الخليج 365، أول صور لخروج عربات القطار عن القضبان قبل دخول محطة قفط ودون انقلاب العربات.

بلومبرج: أكثر من 3.5 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

بدأت أكبر حملة تطعيم في التاريخ ضد فيروس كورونا منذ عدة أيام، وتم إعطاء أكثر من 3.5 مليون جرعة في سبع دول، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، وسيتم تقديم مليارات أخرى خلال الفترة المقبلة فى أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

التضامن تبدأ منح ترخيص مؤقت 3 سنوات للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 2371 لسنة 2020 ،والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء.

تضاؤل فرص مروان محسن في المشاركة مع الأهلي أمام الاتحاد

يتواصل غياب مروان محسن مهاجم الأهلي عن الفريق بنسبة كبيرة في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز بسبب عدم تماثله للشفاء من آلام الركبة التي عانى منها خلال الفترة الماضية وحرمته من تدريبات الأهلي الأخيرة وكذلك من رحلة الفريق للنيجر لواجهة سونيديب في بطولة أفريقيا.

هيئة الدواء تدرس استخدام الأعشاب فى صناعة الأدوية.. البردقوش والحلفابر أبرزها

أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق أول دراسة للنباتات الطبية البرية فى مصر، والذى يعد أحد اللبنات والركائز الأساسية والمهمة التى تساهم فى إعداد دستور الدواء المصري، الذى تسعى هيئة الدواء المصرية إلى إعداده وصياغته فى الفترة الحالية، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الدوائية المصرية، وتشجيع اقتصاديات الدواء، وإيمانا منها بأهمية زيادة إنتاج النباتات الطبية البرية، واستعمالها فى برامج التداوى بالأعشاب وفق معايير جودة تمكن من الاستفادة المثلى منها بوصفها أحد أهم الثروات القومية التى تسعى الدولة إلى تنميتها وزيادة الرقعة المزروعة منها.

رضوى الشربينى تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: حاجة تشرف

حرصت الإعلامية رضوى الشربينى على تهنئة مؤسسة الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية التي حصلت عليها مؤخراً فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

روسيا تسجل 563 وفاة و29 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا، 563 حالة وفاة، و29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

شرطة إيطاليا توزع كعكة عيد الميلاد على المارة بالطرق احتفالا بالكريسماس

قامت شرطة إيطاليا بتوزيع كعكعة عيد الميلاد على المارة بالطريق فى عيد الميلاد تحية منهم لجميع الشعب الإيطالى.

خروج قطار ركاب الأقصر - الإسكندرية عن القضبان فى قنا دون إصابات

تعطلت حركة القطارات بقنا، صباح اليوم الجمعة، نتيجة خروج قطار ركاب 157 الأقصر _الإسكندرية، عن القضبان، قبل دخول محطة قفط جنوب محافظة قنا.

رسميا.. أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبوُلى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أيمن حسام الدين رئيسا لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بعدما تولى القائم بأعمال رئيس الجهاز لعده أشهر ووضع استراتيجية للنهوض بالجهاز خلال الفتره المقبلة فى إطار توجهات الدولة لتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الأضرار بحقوق المستهلك.

إصابة جيانا فاروق لاعبة كاراتيه الأهلى وأسرتها بفيروس كورونا

أصيبت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه والنادى الأهلى بفيروس كورونا بعد إيجابية العينة التى خضعت لها خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى بعض أفراد أسرتها، وأعلنت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن إصابتها، وكذلك أفراد أسرتها متمنية الشفاء والدعاء لهم بتجاوز هذه الأزمة.