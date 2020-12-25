شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" ترفع كفاءة كابينة تليفون فى بشتيل استجابة لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها على مناشدة واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان "شكوى من تعطل خدمة التليفون الأرض فى شارع الإيمان بمحمد مبروك بشتيل بالجيزة"، أنه تم التواصل مع رئيس قطاع الجيزة ومدير عام المنطقة الأولى، والذى وجه بحل سريع للأمر.

وبالفعل تم إرسال شكوى العميل لمدير سنترال بشتيل وفحصها وعمل اللازم من صيانة للبوكس ورفع كفاءة الكابل الأرضى، والخط يعمل حاليا بحالة جيدة، وتم التواصل مع العميل والتأكد من عمل الخط الأرضى والإنترنت بكفاءة عالية.

الكابينة بعد التصليح

وكان القارئ "أحمد محمود" المقيم بمنطقة بشتيل 3 شارع الإيمان بمحمد مبروك التابعة لمحافظة الجيزة، أرسل شكوى لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة سيبها علينا يتضرر فيها من انقطاع خدمة التليفون الأرضى فى الشارع ما يؤثر على جودة الخدمة.

وأوضح القارئ أنه يسكن بمنطقة بشتيل 3 شارع الإيمان بمحمد مبروك التابعة لمحافظة الجيزة، ويعانى من عدم انتظام خدمة الإنترنت والتليفون الأرضى بشكل مستمر، ولكن الخدمة انقطعت بشكل كامل منذ يومين.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.