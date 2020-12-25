شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تنعى لاشين إبراهيم: ما عهدناه إلا وطنيا مخلصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة.





وتقدمت الأكاديمية بخالص التعازى إلى أسرة الفقيد ومحبيه، مؤكدة "ما عهدناه إلا رجلًا وطنيًا مخلصًا، يعمل على رفعة واستقرار بلدنا الحبيب، داعمًا ومؤمنًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب منذ نشأتها.. رحم الله الفقيد، وتقبله في الصالحين، ورزقه الرحمة والغفران".