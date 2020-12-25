التنمية المحلية تزيل إشغالات من أمام منزل عباس العقاد بمصر الجديدة.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التى تلقتها مبادرة صوتك مسموع من "عبير العقاد" ابنة شقيق الأديب الراحل عباس العقاد بوجود إشغالات أمام منزله القديم بشارع شفيق غبريال بمصر الجديدة بالقاهرة وهو المكان الذى كان يقام فيه صالون العقاد ويجتمع فيه مع كبار الأدباء والسياسيين فى ندوة الجمعة الشهيرة.

وتواصل مسئول مبادرة صوتك مسموع مع المسئولين بحى مصر الجديدة حيث تم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكوى.وأكد اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهود الذى كان يبذله المواطن فى الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوى والتزاحم أمامها والوقت الكبير فى تلقى وحل الشكوى.