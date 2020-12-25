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شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تزيل إشغالات من أمام منزل عباس العقاد بمصر الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التى تلقتها مبادرة صوتك مسموع من "عبير العقاد" ابنة شقيق الأديب الراحل عباس العقاد بوجود إشغالات أمام منزله القديم بشارع شفيق غبريال بمصر الجديدة بالقاهرة وهو المكان الذى كان يقام فيه صالون العقاد ويجتمع فيه مع كبار الأدباء والسياسيين فى ندوة الجمعة الشهيرة.
وتواصل مسئول مبادرة صوتك مسموع مع المسئولين بحى مصر الجديدة حيث تم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكوى.وأكد اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهود الذى كان يبذله المواطن فى الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوى والتزاحم أمامها والوقت الكبير فى تلقى وحل الشكوى.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المبادرة منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى الآن تلقت أكثر من 245 ألف رسالة منها 50 ألف شكوى تم حل 47.7 ألف شكوى بنسبة 95% وجارى حل 2230 شكوى، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.