شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تنعى المستشار لاشين إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيساً وأعضاءً وعاملين، المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إحدى المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيتم تشييع الجثمان فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.