شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنعى المستشار لاشين إبراهيم: "كان وطنيًا مخلصًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الأسى والحزن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

وتابعت: "المستشار الراحل لاشين إبراهيم كان رجلًا وطنيًا مخلصًا، وكان دائمًا أحد أهم الداعمين لنا فى أوقات إجراء الاستحقاقات الدستورية المختلفة للمصريين بالخارج طيلة فترة عمل الوزارة وكان آخرها انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، ولم يدخر أبدًا أى جهد فى تقديم العون والمشورة".

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرته، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.