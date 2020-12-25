شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة" بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت محافظة المنيا عرضا مسرحيا بعنوان "السراب"، والذي يعد أولى مساهمات المحافظة في عملية التثقيف والتوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في منتدى شباب العالم 2019.

وبدأ العرض بإلقاء كلمة مسجلة بالفيديو للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أشادت فيها بجهود اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ودعمه المتواصل لإنجاح مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهوده في توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل للشباب بالمحافظة.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بالعرض المسرحي المتميز لمواهب أبناء المحافظة، لافتة إلى أنه سيتم عرضه بكافة المحافظات وعبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وحضر العرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأميرة نبيل الباحثة بالمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في العرض المسرحي.

من جانبه، أكد المحافظ، خلال كلمته، على الدعم الكامل والمستمر لتقديم كل سبل التعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: «نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية».

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يؤدي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على إتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

وأوضح المحافظ، في كلمته، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظات على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ اعمالها بقري المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي يتم بها فعاليات المبادرة، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامة للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لإنجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كافة أنحاء المحافظة، وذلك حفاظا على شبابنا من مهالك الهجرة الغير شرعية.

واشاد المحافظ بالعمل المسرحي، وكافة القائمين عليه، وفي ختام كلمته دعا الشباب بأن عليهم أن يثقوا في وطنهم الذي يعد بمثابة أرض العطاء والأمن والاستقرار، وأن يثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم على النجاح داخل وطنهم مهما كانت التحديات، قائلاً: "نحن في انتظار نجاحاتكم وتقديمكم لأنفسكم كقدوة مُشرفة للأجيال القادمة".

من جانبه، أكد نائب محافظ المنيا إن العرض المسرحي "السراب" تضمن رؤية ورسالة بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ورسالة مباشرة وقوية تسهم في تشكيل الوعي بصورة أكثر تأثيراً، خاصة وأن الأعمار المجسدة للعمل متقاربة مع أعمار الشباب الذين يلجئون للهجرة غير الشرعية.

وأضاف نائب المحافظ أن العرض المسرحي جسد النهاية المفزعة نتيجة التفكير الخاطئ لبعض الشباب والتي غالبا ما تنتهي بهم في قاع البحر أو بين يدي الميلشيات الإرهابية والتي تستخدمهم كدروع بشرية لتحقيق أجندات تمولها الدولة الداعمة للإرهاب.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم إعداد خطة كاملة لعرض تلك المسرحية بكافة مراكز ومدن المحافظة وفي محافظات أخرى لتساهم في توعية شبابنا بكيفية اختيار الطرق البديلة للطرق غير الشرعية التي تحمي حياتهم، وتحفظ كرامتهم وتحقق أحلامهم، معربا عن شكره للجهود المبذولة من قبل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لما تقدمه من تعاون مع المحافظات لمكافحة تلك الظاهرة وتوعية وتثقيف أبنائنا، ومقدما الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رعايته ودعمه وكافة التسهيلات لتنفيذ العمل المسرحي، وكافة الجهات التي شاركت في إعداد وتقديم العرض من المواهب الناشئة بمدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار، ومديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

وكرم المحافظ في نهاية العرض القائمين على العرض المسرحي، كما كرم نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة فريق العمل بالعرض وعدد من المشاركين فيه.