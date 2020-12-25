شكرا لقرائتكم خبر عن "مهندسى القاهرة" تؤكد عدم وجود خسائر فى الأرواح بحريق نادى النقابة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة، إنه فى حوالى الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020، وبعد خروج جميع رواد النادى والعاملين به وكان متواجد فقط أفراد الأمن والحراسة، نشب حريق فى نادى المهندسين بأبو الفدا بمنطقة "المنشأ الخفيف" للمحلات المؤجرة بطول 20 متر وعرض 4 متر، وهى عبارة عن عدد أربع محلات مؤجرة بالكامل عبارة عن محلات" البيتزا والكريب وكافتيريا والسندوتشات".

وأشار رئيس نقابة مهندسين القاهرة، فى بيان، إلى أن الحريق التهم محتويات هذه المحلات بالثلاجات والديب فريزر وجميعها تخص المستأجر لهذه المحلات، مضيفا، أنه تمت السيطرة على الحريق بعد حوالى ساعة وبدون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، أن باقى منشآت النادى والمطاعم والصالونات والمكاتب الادارية وكافة الخدمات والممشى النيلى جميعها بخير ولم يمسسها الحريق مطلقا.

ولفت إلى أن النادى يستقبل أعضائه من المهندسين وأسرهم بشكل كامل وطبيعي، مؤكدا أنه جارى حاليا استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة والمعمل الجنائي، مثمنا سرعة تحرك قوات الحماية المدنية وحى الزمالك فور الإبلاغ عن الحادث، مشيرا إلى أن جميع منشآت النادى مؤمن عليها وقد حضر ممثلى الشركة للمعاينة وتقدير الخسائر.