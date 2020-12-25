شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء كوبرى بين محور السادات والمنصورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمعاينة مراحل تنفيذ الجسات لبدء إنشاء الكوبرى الرابط بين محور الرئيس محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، ومحور اللبينى المؤدى لطريق المنصورية والذى سيساهم فى نقل الحركة المرورية دون إحداث أى إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية وحتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كم ليكون بديلاً لشارع الهرم، وذلك فى اطار قيام محافظة الجيزة بتنفيذ رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق لحل الاختناقات المرورية التى تعانى منها عدداً من القطاعات .

وأشار راشد فى بيان اليوم، إلى أن المحافظة تسعى جاهدة فى الانتهاء من الاعمال بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال شهرين على الأكثر ليكون اضافه لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة، وتفقد محافظ الجيزة اعمال ازالة العقارات المتعارضة مع مسار المحور بشارع الاربعين موجها بضرورة الالتزام بالمساحات المحددة للحارات المرورية للطريق بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقعة علية .

وشهدت جولة المحافظ تفقد طريق المنصورية موجها مدير مديرية الاسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة لسرعه انهاء الأعمال الإنشائية للأرصفة والجزيرة الوسطى و"اليوترن" خلال أسبوعين على الأكثر مشدداَ على الشركة بتكثيف دوريات العمل لكى تتكامل الصورة الحضارية للطريق بالكامل .

وتابع راشد اعمال إعادة تأهيل جزء من مسار ترعة المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس لاستخدامها فى توسعة الطريق ولتحقيق تكامل فى التنسيق المرورى العام موجها بدراسه زيادة المساحة الجارى العمل بها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى لإضافة قطاع اخر من الطريق بطول حوالى كيلومتر بمدخل قرية الحرانية نطاق مركز ابو النمرس لحين استكمال باقى الطريق فى خطط العمل المستقبلية .

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع عثمان أحمد عثمان بحى الطالبية والمؤدى الى البر الشرقى لطريق المريوطية موجها بإجراء تنسيق مرورى عام للطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور نظرا لوجود كثافه فى الحركة المرورية من والى الطريق ووجود يوترن مواجه للشارع .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم.