شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيعقد امتحان الترم الأول لصفوف النقل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتقييم الطلاب بالفصل الدراسى الأول، ونقدم فى التقرير التالى آلية أداء الطلاب للامتحانات. تبدأ من 10 يناير حتى 4 فبراير 2021. تقييم الصفوف الأولى بدون امتحان تحريرى من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى بامتحانات تحريرية الصفين الأول والثانى الثانوى بامتحانات إلكترونية على التابلت المديريات مكلفة بوضع مواعيد امتحانات الترم الأول تعقد امتحانات النقل من 4 ابتدائى حتى 2 إعدادى على مستوى الإدارة امتحان الشهادة الإعدادية يعقد على مستوى كل مديرية تعليمية ظهور النتائج من خلال المدارس والمديريات

كيف سيعقد امتحان الترم الأول لصفوف النقل

امتحان الترم الأول لصفوف النقل

امتحان الترم الأول للنقل

كيفية عقد امتحان الترم الأول لصفوف النقل