شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين غبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال جمعة فى تصريحات اليوم:"نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم فى خدمة وطنه .
وتوفى، صباح اليوم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.
المستشار لاشين إبراهيم، من خريجى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العام، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
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