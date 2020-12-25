القومى للمرأة ينعى المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا شخصية عظيمة ومخلصة لوطنها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات . وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر لشخصية عظيمة ومخلصة ومحبة لوطنها، مؤكده انه كان داعمًا للمرأة المصرية ومؤمنًا بقدراتها. وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى لأسرة الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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