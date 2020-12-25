شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تنعى المستشار الراحل لاشين إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

لاشين إبراهيم تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا المهمة.

لاشين إبراهيم انتقل للعمل بنيابة النقض، حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس إحدى الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017 تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.

لاشين إبراهيم يتمتع بالسمعة الطيبة والتزامه فى عمله واحترامه لمن خالطهم، وتمكن من 2017 وحتى الآن من إنجاز العديد من الإستحقاقات الدستورية الهامة وأبرزها التعديلات الدستورية ابريل 2019 فضلا عن انتخابات التكميلية لبرلمان 2015 فى بعض الدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها.

ورغم وباء كورونا نجح لاشين إبراهيم فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكذا انتخابات مجلس النواب2020 بإعلان نتائجهم خلال الشهور الماضية.

وتسببت إصابته بفيروس كورونا فى دخول لاشين إبراهيم إلى المستشفى حيث كانت حالته استقرت فى بداية الإصابة لكن قدر الله جاء وتوفى اليوم 25 ديسمبر 2020.