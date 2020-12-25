مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "المستشار لاشين" بكورونا.. وتشييع الجنازة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن تشييع جثمان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، سيخرج من مسجد قرية ميت عاصم في بنها بمحافظة القليوبية، عقب صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر.

وتوفي صباح اليوم المستشار "لاشين"، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 64 عامًا، ونعاه عدد من الهيئات من بينها تنسيقية شباب الأحزاب.

وقال المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- لـ"الخليج 365"، إن المستشار "لاشين" حُجز في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر قرابة شهر، إثر تعرضه لضيق في النفس ومن ثم أكدت الفحوصات إصابته بكورونا.

وأشار المصدر إلى أن المستشار جُدد له رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات في أكتوبر الماضي لمدة 3 سنوات مُقبلة، بعد انتهاء ولايته الأولى بقرار من رئيس الجمهورية.

وكان المستشار لاشين إبراهيم يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأعوام الماضية كأول رئيس للهيئة بهد إعدادها بموجب الدستور، وتولي الإشراف على انتخابات الرئاسة والشيوخ والنواب.