جولة مفاجئة لوزير التنمية المحلية على مدينة القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الجمعة، جولة مفاجئة على مدينة القناطر الخيرية وعدد من المناطق بمحافظة القليوبية. وتأتي الجولة في إطار متابعة شكاوى عدد من المواطنين من وجود كميات من المخلفات و القمامة والنفايات الطبية تهدد حياة المواطنين، والمواقف العشوائية والإشغالات.

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