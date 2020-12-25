أمطار متوسطة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدا السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكد خبراء الأرصاد، لمصراوي، أن هناك تكوُن للشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر بالطرق الصحراوية والزراعية، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفت الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الغربية وجنوب الصعيد، وخفيفة إلى متوسطة على جنوب على بعض مناطق جنوب سيناء .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت كما يلي:

القاهرة: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

الوجه البحري: العظمى 21 درجة – والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة – والصغرى 13

جنوب الصعيد: الكبرى 27 درجة – الصغرى 11 درجة .