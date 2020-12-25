دون إصابات.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار الأقصر - الإسكندرية عن القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل خروج عربة قطار الأقصر الإسكندرية عن القضبان صباح اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، الجمعة، إن قطار ١٥٧ ركاب (درجة ثانية عادية) الأقصر/الإسكندرية عن القضبان والشاغلة الخط الطالع بحوش محطة قفط، بسبب خروج البوجي الخلفي من العربة الرابعة عن القضبان.

وأضافت السكة الحديد، أن خروج العربة عن القضبان أدى إلى تأخر بعض القطارات في المنطقة ما بين محطتي قنا والأقصر، مشددة على أنه لم ينتج عنها أي إصابات.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بإخلاء الخط النازل وتشغيله مفرد في الاتجاهين بحوش محطة قفط لتسيير حركة القطارات.